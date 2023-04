Ktoś okradł policjantów. Chodzi o 100 tysięcy złotych

100 tysięcy zniknęło razem z konkubentką

Znacznie łatwiejsze było dotarcie do sprawczyni kradzieży 100 tysięcy złotych należących do 27-latka. W jego przypadku, razem z pieniędzmi zniknęła także 40-letnia konkubina. Policjanci z Chojnic nie mieli większych problemów z dotarciem do kobiety. Po kilku dniach od zgłoszenia znaleźli ją na poddaszu kamienicy w Tucholi. Okazało się, że kobieta korzystając z nieobecności w domu swojego partnera, odważyła się na kradzież wszystkich jego oszczędności.