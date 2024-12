Kto z Lewicy na prezydenta? Wyborcy wskazali

Na antenie RMF FM posłanka Anna Maria Żukowska poinformowała jedynie, że Rada Krajowa zdecyduje 15 grudnia i tego dnia ogłosi to opinii publicznej . W dalszym ciągu nie wiadomo jednak, czy będzie to kobieta czy mężczyzna.

- Uważam, że dzisiaj jest takie oczekiwanie społeczne, jeśli chodzi o Lewicę, że powinna to być kobieta. Zwłaszcza, że byłaby to jedyna kobieta w tym wyścigu prezydenckim - mówił niedawno w programie "Tłit" WP europoseł Robert Biedroń z Nowej Lewicy. - To mógłby być czarny koń tych wyborów - dodał, zapewniając, że sam nie zamierza startować.