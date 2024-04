Kto wygra wybory do PE? Mamy nowy sondaż

Wybory do Parlamentu Europejskiego zbliżają się wielkimi krokami. Do urn pójdziemy w pierwszy weekend czerwca - dokładnie w niedzielę 9 czerwca. Wybierzemy 52 europosłów, którzy będą reprezentować Polskę na arenie Unii Europejskiej. Europosłowie są wybierani na pięcioletnią kadencję. Ostatnie wybory do PE odbywały się w 2019 roku.