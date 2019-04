Ksiądz spalił książki. Teraz publikuje oświadczenie

"Fakt spalenia książek i innych przedmiotów był niefortunny" pisze ksiądz Rafał Jarosiewicz z fundacji "SMS z Nieba". W niedzielę duchowny razem z ministrantami spalił literaturę fantasy. Zdjęcia zamieścił w internecie.

"(Spalenie książek - przyp. red.) nie miało charakteru prześmiewczego wobec jakiejkolwiek grupy społecznej czy religii, nie było też wymierzone w książki jako takie czy kulturę" - pisze ks. Jarosiewicz Przyznaje, że jeśli jego zachowanie kogoś uraziło, to "w tym miejscu chce bardzo przeprosić.

Wśród spalonych książek znalazły się m.in. dzieła J.K. Rowling "Harry Potter", amerykańska saga "Zmierzch". Spalono także figurki z bajki Hello Kitty oraz afrykańską maskę. W niedzielnym poście, fundacja tłumaczyła się ze swojej decyzji. Powoływała się na zapisy w Piśmie Świętym. "Posągi ich bogów spalisz, nie będziesz pożądał srebra ani złota, jakie jest na nich, i nie weźmiesz go dla siebie, aby cię to nie uwikłało, gdyż Pan, Bóg twój, się tym brzydzi" - brzmiał cytat w internetowym wpisie.