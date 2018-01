Ksiądz domagał się datków po kolędzie. Kramer: Ludzie nie cierpią pazerności

Proboszcz z Rzeszowa zostawił ludziom na wycieraczkach kartkę z żądaniem wspierania budowy kościoła. Sprawę skomentował Grzegorz Kramer, który pisze wprost, że "zalewa go gniew".

Rzeszowianie, którzy nie przyjęli księdza po kolędzie, dowiedzieli się, że są zobowiązani do comiesięcznego wspierania budowy parafialnego kościoła. W liście napisano jasno, że każdy "w sumieniu przekazuje kwotę, na jaką go stać". O sprawie informowała rzeszowska "Wyborcza". Do sprawy odniósł się ks. Grzegorz Kramer i nie zostawia suchej nitki na proboszczu.