Ksiądz chciał przyjść "po kolędzie" do Saramonowicza. Dostał odpowiedź

Andrzej Saramonowicz nie ukrywa, że jest ateistą. Najwyraźniej nie wiedział o tym ksiądz z parafii, do której teoretycznie należy scenarzysta, bo poinformował go o kolędzie. Odpowiedź podbija teraz media społecznościowe.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Kolęda to część polskiej tradycji (Agencja Gazeta, Fot: Robert Kowalewski)

"Pan ksiądz z pobliskiej parafii zawiesił dziś na moim płocie prywatnym - bez jakiegokolwiek pytania - informację, że będzie na naszej ulicy chodził 'po kolędzie'" – pisze na Facebooku Saramonowicz. I dodaje, że gdyby on zrobił to samo, ale zapraszając do czytania jego prześmiewczych postów, także dotyczących kościoła, kartka szybko zniknęłaby z kościelnego płotu.

Dalej scenarzysta i reżyser zwraca się już bezpośrednio do duchownego. "Panie księże szanowny!" – zaczyna. "Staropolskie przysłowie powiada: 'Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe'. I tego się trzymajmy." – kwituje. W godzinę od publikacji wpis polubiło ponad 600 osób, a w komentarzach internauci składają Saramonowiczowi gratulacje. " Należy zgłosić gdzie trzeba" – pisze jeden, drugi ironizuje: "My i wszystko, co nas otacza należy do Boga ... a wspomniany ksiądz jest bezpośrednim Jego wysłannikiem ... mam nadzieję, że jest Pan przygotowany na najwyższy wymiar kary za usunięcie tej kartki".