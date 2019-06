Ks. Józef Tischner współpracował z SB. Przez ponad rok był konsultantem

Józef Tischner, duchowny i filozof uważany za jednego z kapelanów "Solidarności", przez niemal półtora roku był konsultantem Służby Bezpieczeństwa. W dokumentach MSW został zarejestrowany już w 1983 r., jako "kandydat", a następnie "kontakt operacyjny".

Ks. Józef Tischner w aktach bezpieki. Kontakt operacyjny i konsultant

Autor książek historycznych i opozycjonista Maciej Gawlikowski nie wierzy, by kontakty Tischnera z SB "przekroczyły granice przyzwoitości". "Każdy kto go znał, kto wie, jaką miał pozycję, jakim był człowiekiem, uzna to za ponury żart". Napisał na Facebooku.