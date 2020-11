Ks. Isakowicz-Zaleski z pierwszym zgłoszeniem do Komisji ds. pedofilii

"Zgłosiłem dziś do Komisji ds. pedofilii pierwszą sprawę. Chodzi o molestowanie przez ks. P. z diecezji tarnowskiej kilkunastu chłopców. Biskup, dziś abp archidiecezji katowickiej, Wiktor Skworc to zatuszował, a sprawcę wysłał na Ukrainę, gdzie skrzywdził kolejne dzieci" - napisał ks. Isakowicz-Zaleski na Twitterze.

To pierwsze zgłoszenie do komisji, która rozpoczęła swoją działalność we wtorek 24 listopada.