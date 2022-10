Krzysztof Kononowicz w "Sprawie dla Reportera". Padły mocne słowa

W studiu ostatecznie doszło do starcia dwóch stron konfliktu: jedni wskazywali, że gość Elżbiety Jaworowicz to człowiek chory i zmanipulowany, drudzy, że "Kononowicz nie jest ubezwłasnowolniony, może robić, co mu się podoba". Sprawę zakończył Krzysztof Zanussi, podsumowując "Wolność człowieka polega na tym, by takich patologicznych programów nie oglądać".