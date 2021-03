Krytyczna sytuacja w Warszawie. Niedzielski podjął stanowczą decyzję

Koronawirus w Polsce. "Sytuacja w Warszawie jest krytyczna"

Adam Niedzielski mówił też o wysłaniu kolejnych lekarzy do walki z epidemią koronawirusa. - To będą lekarze laryngologii i ortopedii w zakresie endoprotezo plastyki. To nie są zabiegi, które muszą być wykonywane na już. Do walki z COVID-19 będą kierowani też lekarze z zagranicy i lekarze pracujący na poziomie AOS (Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej - red.) - przekazał minister zdrowia.