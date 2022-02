Krystyna Pawłowicz odchodzi z Twittera. "Co miałam napisać - napisałam"

"Na jakiś czas odchodzę z TT. Jestem bezsilna wobec pchania Polski do zguby przez UE. Trudno też mi znieść zdrady targowicy /ok. połowy Polaków/ bezkarnie i wyzywająco szkodzącej Polsce i Polakom. Nie widzę na razie sensu w pisaniu ciągle tego samego. Co miałam napisać - napisałam" - podsumowała swoją aktywność w mediach społecznościowych Krystyna Pawłowicz (pisownia oryginalna).