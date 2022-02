KRRiT nie przedłużyła koncesji TVN7. Komentarz prawnika: "Stacja ma ograniczone pole działania"

W ostatnim głosowaniu KRRiT zabrakło jednego głosu do przedłużenia koncesji dla stacji telewizyjnej TVN7. Jeśli do 25 lutego br. rada nie podejmie pozytywnej dla stacji decyzji, to będzie musiała zakończyć emisję naziemną. Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl, TVN Grupa Discovery zdobyła już koncesję u holenderskiego regulatora, dzięki której będzie mogła nadawać, ale tylko satelitarnie co uderza w interesy stacji.