Netflix zaliczył tąpnięcie. Tańsze konto nowym pomysłem giganta

To już koniec dominacji na rynku popularnej platformy streamingowej. Jej akcje we wtorek straciły jedną czwartą swojej wartości. W zawrotnym tempie kurczy się liczba subskrybentów. Zarząd przypisuje to zjawisko konsekwencjom zawieszenia usług w Rosji z powodu inwazji na Ukrainę. Jedną z recept na poprawę sytuacji ma być wprowadzenie zupełnie nowego rodzaju konta, tańszego od dotychczasowych.