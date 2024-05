Glapiński zapłacił krocie za śledzenie danych. Są szczegóły

NBP płacił krocie za analizę komentarzy. "Wykorzystywane do bieżącej polityki"

- To są badania marketingowo-polityczne. Nie kojarzę, żeby na rzecz jakichś podmiotów publicznych były wykonywane tego typu usługi. Gdyby celem było zwiększenie zaufania do instytucji albo poprawa komunikacji, to jeszcze jestem w stanie to zaakceptować. Ale w tym przypadku jest to wykorzystywane do bieżącej polityki i odpowiedzi na krytykę lub wręcz do tłumienia krytyki instytucji publicznej - ocenia współpracę NBP ze spółką 1450 Marzena Błaszczyk z zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.