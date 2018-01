"Kretyni, idioci!". Zwyzywał radnych PiS, jednego nazwał Żydem

Podczas sesji rady miasta w Płocku doszło do skandalu. Mieszkaniec nie oszczędzał polityków PiS. – Kretyni, idioci, głupcy! – wykrzykiwał w ich stronę.

Jak podaje portal Eplock.pl, uczestniczący w obradach rady płocczanin Adam Stefański stracił panowanie nad sobą. Oburzony faktem, że klub piłkarski należy do miasta dzięki byłemu prezydentowi, nie strzępił języka. – Kretyni, idioci, głupcy postanowili sobie wziąć kłopot na głowę – rzucił w stronę byłych kolegów włodarza z PiS. – Tak, to do was – dodał. Potem zwrócił się do radnej Wioletty Kulpy, żeby "nie dziamała".