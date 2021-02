Krępa. Śmiertelny wypadek na DW 473. 81-latek nie ustąpił pierwszeństwa

We wsi Krępa doszło do śmiertelnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody, które wypadły z trasy. Kobieta i mężczyzna zginęli na miejscu, a dwie kolejne osoby trafiły do szpitala. Trasa była przez jakiś czas zablokowana.

Krępa. Tragiczny wypadek na DW 473 w Łódzkiem