Kredyt hipoteczny. Zaległości w spłacie rat. Co grozi kredytobiorcy?

Kredyt hipoteczny to pieniężna forma wsparcia od banku, które umożliwia zakup nieruchomości. Nieruchomość zakupiona na kredyt hipoteczny należy do kredytobiorcy, jednak w przypadku niepłacenia rat bank może ją przejąć. Takie ryzyko istnieje do momentu całkowitej spłaty wszystkich należności.