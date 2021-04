Zderzenie z udziałem radiowozu. Policjanci w szpitalu

Do zdarzenia doszło około 5.00 w Skawinie pod Krakowem. Z relacji służb wynika, że radiowóz jadący do interwencji czołowo zderzył się z osobowym Hyundaiem. W wyniku zdarzenia policjanci trafili do szpitala. Kierującej osobówką 28-letniej kobiecie udzielono pomocy medycznej na miejscu zdarzenia.