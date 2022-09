Zastępca komendanta policji w Krakowie odwołany. Kara za błędy w ochronie miesięcznicy smoleńskiej?

Każdego osiemnastego dnia miesiąca - w miesięcznicę pogrzebu - najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości zjeżdżają do Krakowa, by uczestniczyć we mszy na Wawelu w intencji Lecha i Marii Kaczyńskich, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Nie inaczej było we wrześniu. Do Krakowa, poza prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, przyjechali m.in. Ryszard Terlecki i Andrzej Adamczyk.