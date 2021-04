Strażak ochotnik zginął przygnieciony ciągnikiem

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek około godziny 17.00 w miejscowości Jastrzębie w województwie małopolskim. 48-letni mężczyzna kierujący ciągnikiem z nieznanych dotąd przyczyn zjechał nagle do rowu, wskutek czego ciężka maszyna rolnicza przewróciła się przygniatając kierowcę. Obrażenia, które odniósł były na tyle poważne, że mężczyzna zginął na miejscu.