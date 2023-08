Nowe możliwości dla Małopolski Fundusze Europejskie 2021-2027

Fundusze Europejskie od lat są inwestowane w rozwój Małopolski i jej mieszkańców. Dynamiczny rozkwit regionu widzimy zarówno w rozmachu, z jakim powstają nowe inwestycje realizowane z udziałem unijnych środków, jak i w liczbie firm, które z sukcesem sięgają po dotacje i tym samym stają się bardziej konkurencyjne na rynku. Ma to bezpośrednie przełożenie na spadek bezrobocia i ogólną poprawę warunków życia Małopolan. Do 2027 roku mamy do zagospodarowania 2,7 mln euro.