Kraków. Archidiecezja Krakowska wypowiedziała umowę "Tygodnikowi Powszechnemu"

Choć zarówno pracownicy "TP", jak i czytelnicy przywiązali się do adresu Wiślna 12, to mimo sentymentu, przedstawiciele tygodnika widzą w zmianie spory potencjał. "Przeniesienie siedziby redakcji, wydawnictwa i Fundacji Tygodnika Powszechnego z zabytkowej kamienicy w centrum Starego Miasta do nowego miejsca z pewnością stworzy lepsze możliwości korzystania z nowoczesnych technologii infrastrukturalnych i komunikacyjnych, a przy tym, zapewne, pozwoli nam także zaoszczędzić na kosztach wynajmu i utrzymania lokalu" - ocenił prezes Fundacji Tygodnika Powszechnego Aleksander Kardyś.