Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce włącza się w akcję "Paczka Mikołajowa"

W czwartek 26 listopada do akcji tej dołączył Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce podinspektor Mirosław Strach. W siedzibie wielickich policjantów komendant wraz z pracownikami poszczególnych wydziałów przekazał organizatorkom akcji Annie Kowal i Monice Jarmołowskiej, mnóstwo różnego rodzaju artykułów, jak m.in. środki czystości, słodycze, pościel, artykuły spożywcze oraz książki. Podarowane przez szefa wielickich policjantów rzeczy z całą pewnością przydadzą się potrzebującym osobom.

To już kolejny raz kiedy w akcje charytatywne włączają się policjanci z Wieliczki. Chociażby w grudniu minionego roku, policjanci oraz pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce z inicjatywy komendanta podinsp. Mirosława Stracha, udali się do domu dziecka "Moja Rodzina’" w Pawlikowicach (gmina Wieliczka). Wychowankowie tej placówki otrzymali od "mikołajów" m.in. słodycze, owoce, gry na konsole oraz vouchery do SKW Racing Park.