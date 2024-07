20 lat później. Tak dzięki unijnym funduszom zmieniła się Małopolska

Każdy, kto podróżuje z Krakowa do Warszawy lub na Podhale, docenia prace na ekspresowej S7. Kolejne oddawane do użytku odcinki nie tylko skracają czas podróży, ale też znacznie poprawiają komfort jazdy. Tunel pod Luboniem Małym (jeden z najdłuższych w Polsce – 2058 m) skrócił czas przejazdu popularną zakopianką na odcinku między Lubieniem i Skomielną Białą o ok. 20 min. Szybciej i bezpieczniej podróżuje się także na ponad 18-kilometrowym odcinku od Moczydła do Miechowa na granicy z województwem świętokrzyskim. Równocześnie trwają prace na kolejnych odcinkach.