Kraków. Wpłynęło zawiadomienie o przeciążaniu koni dorożkarskich

Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt skierowało do prokuratury zawiadomienie o możliwości złamania ustawy o ochronie zwierząt przez prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Jak twierdzą obrońcy zwierząt, konie dorożkarskie na miejskim rynku są zmuszane do morderczej pracy w największe upały.

"Alarmująca sytuacja trwa już od kilku tygodni, ale w ostatnich dniach konie wykorzystywane są do wożenia turystów nawet w temperaturach sięgających 50 stopni Celsjusza, co grozi m.in. zasłabnięciami i udarami. A wszystko to dzieje się przy pełnej aprobacie władz miasta z urzędującym prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim na czele, który ponosi pełną odpowiedzialność za kompromitujące regulacje magistratu w tym zakresie i osobiście ich broni" - napisało KSOZ.