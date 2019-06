Kraków. Napad na 14-latka. Zatrzymano trzeciego sprawcę

W sobotę na osiedlu Albertyńskim w Krakowie grupa nastolatków zaatakowała 14-latka. Chłopak trafił do szpitala. Policja zatrzymała w czwartek trzeciego sprawcę napaści. Sam zgłosił się na komisariat.

Do napaści na 14-latka doszło w sobote wieczorem. Sprawcy zaatakowali chłopca maczetą oraz drewnianą pałką. Ofiara trafila do szpitala z ranami ciętymi ręki i nogi. Na szczęście, rany nie okazały się groźne dla jego zycia i zdrowia.

Poszukiwany chłopak- jak poinformował w czwartek rzecznik małopolskiej policji - we wtorek sam zgłosił się z adwokatem do komisariatu. 16-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia. W środę sąd zdecydował o umieszczeniu go, wraz zdrugim 16-latkiem, w schronisku dla nieletnich.