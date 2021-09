Krajowy Plan Odbudowy. Kiedy KE go zaakceptuje? Padł możliwy termin

Podkreślił, że proces akceptacji musi zostać jak najszybciej zakończony. - To zachowanie ze strony KE tylko mogę zrzucić na to, że był okres wakacyjny, że przedłuża się ten element biurokratyczny. Ale mamy wrzesień, wszyscy wracają na pokład w Komisji i jestem przekonany, że ten temat musi w ciągu kilku tygodni być zamknięty i środki powinny do Polski popłynąć - dodał Mueller.