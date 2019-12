Koty na smyczy? Żądanie zmiany przepisów w UE

Zdaniem holenderskich prawników domowe koty nie powinny chodzić wolno: zagrażają wielu gatunkom zwierząt. "Koty to z natury polujące drapieżniki" - przekonują zwolennicy wprowadzenia nowych regulacji.

Holenderscy prawnicy w artykule opublikowanym niedawno w "Journal of Environmental Law" stwierdzili, że koty są gatunkiem inwazyjnym, który przed tysiącami lat przywieziony został z Azji do Europy. Koty były zalicza się na świecie do najbardziej rozpowszechnionych zwierząt drapieżnych, które wyrządzają ogromne szkody. Wynika to stąd, że populacja kotów jest dużo większa niż innych mięsożernych zwierząt podobnej wielkości.