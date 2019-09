Koszalin. Postawiono zarzuty bezdomnemu, który miał molestować 11-latkę

- Mężczyzna był już karany za podobne czyny - poinformował koszaliński prokurator. Postawiono zarzuty 39-letniemu bezdomnemu, który miał molestować seksualnie 11-letnią dziewczynkę. Dziecko uratował sąsiad.

- Mężczyzna kilka miesięcy temu wyszedł z więzienia. W piątek skierowany zostanie wniosek do sądu o jego tymczasowe aresztowanie - powiedział w rozmowie z portalem tvn24.pl Ryszard Gąsiorowski z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

39-letniemu bezdomnemu postawiono zarzut doprowadzenia małoletniej dziewczynki do poddania się innej czynności seksualnej. - Był już karany za podobne czyny - dodał Gąsiorowski.

Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Śledczym powiedział, że gdy doszło do zdarzenia, był pijany, a w takich momentach "traci pamięć".

Do próby uprowadzenia dziewczynki doszło w Koszalinie. Bezdomny podszedł do jadącej rowerem 11-latki i złapał ją za gardło. Próbował zaciągnąć ją do lasu.