Kosmiczny pokaz na nocnym niebie. Obejrzysz go gołym okiem w Polsce

Starlink, czyli pociąg kosmicznych satelitów Elona Muska, ma zapewnić dostęp do szybkiego internetu na całym świecie . Zjawisko to oglądane z Ziemii wygląda niesamowicie. Będą takie dni w maju, w które będzie można zaobserwować przelot gromady lśniących obiektów nad Polską.

Starlink. Co to za projekt?

Starlink to satelitarny system, który w 2015 roku została stworzona przez firmę SpaceX założoną przez Elona Muska. Satelity mają latać na niskiej orbicie okołoziemskiej, a ich głównym zadaniem jest zapewnienie dostępu do szybkiego internetu – bez względu na to, w jak odległym zakątku świata będzie znajdował się użytkownik.