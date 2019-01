Korwin-Mikke odpowiada Cimoszewiczowi. Urocze zdjęcie

Przedsylwestrowa zabawa petardami Janusza Korwin-Mikkego z jego psem Odim wzburzyła Tomasza Cimoszewicza. Poseł PO zadeklarował, że pozwie lidera partii Wolność za znęcanie się nad zwierzęciem. Korwin-Mikke w oryginalny sposób odpowiedział na jego zarzuty.

Na odpowiedź Korwin-Mikkego nie było trzeba długo czekać. Europoseł zapewnił, że pies nie bał się wystrzałów, o czym może zaświadczyć autor artykułu, który widział całe zajście. Polityk z humorem odniósł się także do apelu o sądowy zakaz zbliżania się do psa. "Wielce czcigodny poseł Tomasz Cimoszewicz chce złożyć na mnie doniesienie do prokuratury ws. naszego psa Odiego. Jeśli chce Pan mi wydać sądowy zakaz zbliżania do psa, proszę bardzo. Ale ciekaw jestem, jak Pan wyegzekwuje od psa, zakaz zbliżania się do mnie?" - czytamy.