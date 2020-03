Koronawirusa nie ma, ale przedszkole na wszelki wypadek zamknięte

Dyrekcja niepublicznego przedszkola w Nowej Rudzie (woj. dolnośląskie) zdecydowała o zamknięciu placówki do końca tygodnia w związku z objawami choroby jednego z dzieci. Lekarz wykluczył zakażenie koronawirusem, ale miejscowa Inspekcja Sanitarna zaleciła tymczasowe zamknięcie przedszkola.

W ogłoszeniu, które ukazało się na stronach internetowych przedszkola czytamy m. in., że decyzja o zamknięciu placówki została podjęta "w związku z podwyższonym ryzykiem zachorowania na koronawirus oraz wystąpieniem objawów u jednego z naszych wychowanków, mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem". Jednocześnie dyrekcja zaleca monitowanie stanu zdrowia pozostałych dzieci i informowaniu miejscowej inspekcji sanitarnej o wszelkich niepokojących objawach: temperaturze powyżej 38 stopni Celsjusza, duszności czy kaszlu.

Nie udało nam się porozmawiać z dyrektorką placówki. Telefon podany na stronie internowanej jako kontakt do przedszkola odebrała osoba, która poinformowała, że dyr. placówki właśnie przed chwilą miała wypadek samochodowy i w związku z tym nie może rozmawiać. Z kolei nasz rozmówca stwierdził, że nie jest on upoważniony do przekazywania jakichkolwiek informacji w tej sprawie.