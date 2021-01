Koronawirus. Zrobiła zdjęcia "pustych" szpitali. Została ukarana

Cała ta sprawa dotyczy instruktorki fitness, która przedstawia się jako dziennikarka. Jak napisał portal dziennika "The Times", Hannah Dean z Portsmouth w mediach społecznościowych sprzeciwiała się restrykcjom wprowadzonym przez koronawirusa, a także przyjmowaniu szczepionek na COVID-19 .

Hannah Dean publikując swoje materiały, przekazała, że w szpitalu nie widać pandemii. Brytyjka negująca pandemię dodała także, że "rząd okłamuje". Kobieta zachęcała także innych do tego, aby poszli do szpitali i przekonali się, że są one puste.