Koronawirus wstrzymał pogrzeby. Czekać trzeba nawet trzy tygodnie

Zwiększona liczba śmierci powoduje opóźnienia w dostępie do pochówków. Pracownik Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie twierdzi, że na pogrzeb trzeba czekać obecnie od 1 do nawet trzech tygodni. - Coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, w której najbliżsi krewni zmarłego są na kwarantannie. Bywa też, że nie mogą przyjechać z zagranicy - wyjaśnia pracownik w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną".