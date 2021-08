Koronawirus. Wstrzymać trzecie dawki szczepionek? Szef WHO apeluje

Przynajmniej do końca września należy zrezygnować ze "szczepień odświeżających" przeciwko COVID-19, apeluje dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Szczepienia mające na celu wzmocnienie działania wcześniejszych szczepień powinny zostać zawieszone do czasu, aż co najmniej dziesięć procent populacji w każdym kraju na świecie zostanie zaszczepione. Jest to, jak dotąd, najdobitniejszy apel WHO w walce z coraz bardziej nierównym poziomem szczepień. Apele organizacji nie są wiążące dla krajów członkowskich.