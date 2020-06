Koronawirus. Wstrząsające doniesienia z Pakistanu. Na czarnym rynku kwitnie handel osoczem krwi

Koronawirus. Czarny rynek osocza krwi

System opieki zdrowia w Pakistanie chyli się ku upadkowi. Szpitale są przepełnione, umierają zakażeni koronawirusem lekarze, a infekcje nasilają się w niemożliwym do opanowania tempie. Mieszkańcy tego kraju za wszelką cenę szukają lekarstwa na COVID-19. Jak relacjonuje "The Guardian", powstał czarny rynek osocza krwi.

- Szpitale nie są w to zaangażowane, ale widziałem takie transakcje. Zazwyczaj rodzina pacjenta zwraca się do kogoś, kto wyzdrowiał i prosi go o odanie krwi. Po uzgodnieniu kwoty idą do prywatnego laboratorium i wydobywają osocze, które następnie przekazywane jest chorym - powiedział "The Guardian" lekarz z Pakistanu, który pragnął zachować anonimowość.