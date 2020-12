Koronawirus. Włochy: zmarł mężczyzna zakażony wirusem przez 250 dni

"W klinice mieliśmy na obserwacji, który przez ostatnie 250 dni był zakażony koronawirusem, co potwierdzały testy. Po ośmiu miesiącach zmarł" - przekazał dyrektor kliniki chorób zakaźnych w genueńskim szpitalu San Martino.

"To był pacjent z obniżoną odpornością, z patologiami, które z pewnością utrudniały leczenie. To rekordowy przypadek dla międzynarodowej literatury naukowej, dowodzący siły wirusa, dlatego zdecydowaliśmy się zwrócić na to uwagę społeczności naukowej. Nadal musimy dużo wiedzieć o tym wirusie" - dodał prof. Matteo Bassetti.