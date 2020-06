Koronawirus. Wczasy w Grecji i problem kwarantanny. Mamy stanowisko polskiego MSZ

Od 15 czerwca - jak poinformowało pod koniec ubiegłego tygodnia greckie ministerstwo turystyki - przybysze z 29 krajów przylatujący do Aten lub Saloników będą zwolnieni z obowiązku kwarantanny, wprowadzonej w związku z zagrożeniem koronawirusem.

Zwolnieni z obowiązku kwarantanny po przyjeździe do Grecji będą obywatele Albanii, Austrii, Australii, Bułgarii, Chin, Chorwacji, Cypru, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Izraela, Japonii, Korei Południowej, Libanu, Litwy, Łotwy, Malty, Niemiec, Nowej Zelandii, Norwegii, Północnej Macedonii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii i Węgier. Na liście brakowało Polski.

O odniesienie się do sprawy poprosiliśmy Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

W przesłanym nam komunikacie czytamy: "informujemy, że zgodnie z ustaleniami MSZ od dnia 15 czerwca obywatele polscy będą mogli podróżować do Grecji ze wszystkich lotnisk, które nie znajdują się na liście EASA, tj. z każdego portu lotniczego oprócz Katowic. Pasażerowie przylatujący z innych polskich portów lotniczych po przylocie nie zostaną poddani obowiązkowej kwarantannie. Tylko w przypadku lotów z Katowic obowiązek kwarantanny zostanie zachowany"

Obowiązek kwarantanny z "zagrożonych" lotnisk

Informacje dotyczące lotów Polska-Grecja i obowiązkowej kwarantanny znajdują się też na stronie greckiego ministerstwa spraw zagranicznych, o czym pisaliśmy na finanse.wp.pl. "Grecja jest znów gotowa, by zaprosić cały świat do siebie" - czytamy na stronach tamtejszego MSZ. Od 15 do 30 czerwca na obu lotniskach - w Atenach i Salonikach - będą wykonywane jedynie "testy przypadkowych osób".