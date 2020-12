Koronawirus. Walka o szczepionkę w USA. Zamożni pacjenci oferują pieniądze, by znaleźć się w kolejce

Wielu kalifornijskich lekarzy - jak informuje CNN - ma być pytanych przez swoich pacjentów o to, czy w zamian za przekazanie pieniędzy szpitalowi czy organizacji charytatywnej, będą mogli otrzymać szczepionkę jako pierwsi. Takie pomysły pojawiają się mimo tego, że pierwszeństwo do szczepionki przeciwko COVID-19 w USA mają teraz tylko osoby, które z pandemią walczą na pierwszej linii frontu, czyli pracownicy medyczni. To m.in. z tego powodu lekarze odmawiają klientom.