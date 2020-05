Koronawirus w ZUS w Oleśnicy. Zakażony pracownik

ZUS w Oleśnicy zamknięty przez koronawirusa

W sprawie zakażenia pracownika koronawirusem ZUS jest w stałym kontakcie z sanepidem

"Natychmiast po otrzymaniu informacji o zakażeniu pracownika oleśnickiego ZUS skontaktowaliśmy się z Inspektoratem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnicy. Sanepid otrzymał od nas listę z nazwiskami i kontaktami do osób, które miały jakąkolwiek styczność z zakażonym pracownikiem" – powiedziała portalowi olesnicainfo.pl Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Koronawirus. ZUS w Oleśnicy zamknięty, pracownicy poddawani testom

Koronawirus. Czy wirus mógł zostać na dokumentach w ZUS?

"Ściśle współpracujemy z oleśnickim sanepidem, to co obecnie robimy, to są działania prewencyjne, gdyż ostatni raz w pracy zakażony pracownik był ponad tydzień temu" – dodała rzeczniczka ZUS w rozmowie z olesnicainfo.pl.