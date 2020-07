Koronawirus w USA. Rekordowa liczba dziennych przypadków zakażenia

Od środy do czwartku odnotowano w USA 969 zgonów z powodu powikłań po koronawirusie. To największa liczba ofiar śmiertelnych od 10 czerwca. Najwięcej zgonów odnotowano na Florydzie, w Południowej Kalifornii i Teksasie. Od początku epidemii w Stanach Zjednoczonych zmarło ponad 138 tysięcy osób.

Eksperci ostrzegają, że po ostatnich rekordowych przyrostach zakażonych, liczba zgonów w kolejnych dniach będzie wzrastać. Do tej pory najgorzej było w kwietniu, kiedy dziennie w USA umierało średnio 2000 osób z powodu COVID-19. Później ten wskaźnik spadł do 1300 osób w maju i 800 osób w czerwcu. Teraz, w lipcu, krzywa znów idzie do góry.