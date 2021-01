Koronawirus w samolocie. Przemilczane ryzyko

Badania wykazują, że - mimo testów przed wylotem - podczas rejsów długodystansowych dochodziło do infekcji. Oznacza to, że nie można zrezygnować z kwarantanny po locie, co jest ogromnym problemem dla lotnictwa.

Źródło: PAP