Koronawirus w Rosji. Moskwa to epicentrum pandemii. Tak wygląda życie w mieście

Władimir Putin ogłosił jednak plan luzowania obostrzeń. Po sześciu tygodniach przerwy pracownicy wszystkich sektorów gospodarki mają wrócić do pracy. Według Putina w interesie wszystkich jest "szybki powrót do normalności", a pierwszymi sektorami, które powinny zostać ponownie uruchomione, są budownictwo i rolnictwo.

Rosja walczy z koronawirusem. W Moskwie obowiązują przepustki

Dziennikarka Biełsatu Masza Makarowa mieszka w Moskwie. W stolicy Rosji jest od pierwszego dnia, gdy zaczęto wprowadzać obostrzenia. - Teraz obowiązkowe jest noszenie maseczek i rękawiczek, gdy wchodzi się do sklepu albo korzysta z komunikacji miejskiej - opowiada Makarowa. - Dzisiaj nie miałam rękawiczek i musiałam je kupić. Weszłam do jednej apteki, ale rękawiczek nie było. W innej aptece powiedzieli mi, że nie mogą mi sprzedać rękawiczek, bo ja nie mam rękawiczek. I po prostu mnie wyprosili - uśmiecha się.

Koronawirus w Rosji. "Szpitale są przeciążone"

Masza Makarowa mówi, że szpitale w Moskwie są przeciążone. Pacjentów jest bardzo dużo, a lekarzy brakuje. - Brakuje też ludzi do pracy w miejskich przychodniach. Była afera ze studentami z uczelni medycznych, których przerzucono, trochę przymusowo, do różnych szpitali zakaźnych - opowiada.

Dziennikarka mówi, że zazwyczaj ani na ulicach, ani w sklepach, nie widać tłumów. Ludzie w Moskwie są ostrożni, chodzą w maseczkach, a w sklepach są płyny do dezynfekcji. - Wchodząc do metra można kupić rękawiczki w automacie takim jak do kawy. W Moskwie już mówią, że powinni to rozdawać za darmo - śmieje się.