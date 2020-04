Koronawirus w Polsce. Zwolnienie ze składek ZUS i wypłata tzw. postojowego. Jak skorzystać?

Koronawirus w Polsce. Nie płaćcie składek ZUS!

1 kwietnia br. w życie weszła ustawa, która automatycznie zwalnia ze składek ZUS wszystkich uprawnionych przedsiębiorców na trzy miesiące. Dotyczy to każdego przedsiębiorcy, którzy zatrudniał (zgłosił do ubezpieczenia społecznego) nie więcej niż 9 pracowników. Wyjątkiem jest tu wszelka działalność rolnicza.

Zwolnienie dotyczy wyłącznie składek, które nie zostały jeszcze zapłacone, więc bardzo ważne jest to, żeby nie płacić za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec. Jeśli ktoś już to zrobił, to nie ma już możliwości ich odzyskania.