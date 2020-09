Koronawirus w Polsce. Zamknięte szkoły. Burmistrz zamyka, sanepid otwiera

Koronawirus w Polsce. Zamknięte szkoły. Spór w Biskupcu

Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski chciał, by dzieci rozpoczęły naukę 8 września. Do tego czasu miały zostać przeprowadzone testy na obecność koronawirusa u wszystkich pracowników szkoły. Decyzji tej sprzeciwiło się Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Negatywnie zaopiniował ją również lokalny sanepid.

Powrót do szkoły. Dariusz Piontkowski o zakażeniach wśród nauczycieli

Koronawirus w Polsce. Zamknięte szkoły. Sanepid wyjaśnia

Kozłowski w swoim wpisie na Facebooku zachęcił rodziców by sami zdecydowali, czy w obliczu tej sytuacji chcą puścić swoje dzieci do szkoły. - Państwu pozostawiam decyzję o terminie posłania dzieci do szkoły. Jeśli rodzic uważa, że mimo istniejących zagrożeń dziecko powinno uczęszczać do szkoły to może je przyprowadzić już jutro. Natomiast jeśli rodzic w trosce o zdrowie swoich dzieci uważa, że powinien dziecko przyprowadzić dopiero po otrzymaniu informacji o wynikach badań pracowników tej placówki to taka możliwość będzie 7 września - napisał.