Koronawirus w Polsce. Zakopane: 10 kolonii na kwarantannie

Koronawirus w Polsce. Zakopane: 670 osób przebadanych

Teraz inspektorzy czekają na pozostałe wyniki. Osoby z wynikiem ujemnym, jak i te, które jeszcze czekają na wyniki testu, to dzieci oraz kadra z 10 kolonii, które miały miejsce w Tatrach. - Na ten moment nie mamy potwierdzonego przypadku zakażenia - dodała Trojańska.

Koronawirus w Polsce. Zakopane: Część osób wróciła do domów

Jak informuje sanepid, dzieci i ich opiekunowie przyjechali do różnych miejscowości powiatu tatrzańskiego w gminie Poronin, gminie Biały Dunajec oraz do Zakopanego. Część z nich, wróciła już do swoich domów.