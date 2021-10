Koronawirus w Polsce. Wiceminister zdrowia o nowych przypadkach: wzrost o 70 proc.

Kiedy szczyt czwartej fali epidemii? Jest głos z Ministerstwa Zdrowia

Wcześniej na antenie Polskiego Radia 24 podał, że w ciągu ostatniej doby do polskich szpitali trafiło 187 nowych pacjentów zakażonych koronawirusem. Kraska podkreślił, że ostatnia mutacja COVID-19 charakteryzuje się tym, że "skrócił się okres od zakażenia do wystąpienia poważnych objawów", co skutkuje tym, że pacjenci trafiają w ciężkim stanie do szpitali, muszą być podłączeni do respiratorów.