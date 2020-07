Koronawirus w Polsce. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński: sytuacja wygląda stabilnie

- Gdzie indziej na świecie mamy do czynienia z gwałtownym wzrostem liczby zachorowań. Tego scenariusza udało nam się uniknąć - powiedział Cieszyński. Eksperci jednak nie wątpią, że wkrótce czeka nas II fala epidemii .

Koronawirus w Polsce. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński o udziale w weselach

Nowe ogniska choroby pojawiają się często na uroczystościach rodzinnych - chrzcinach, weselach czy pogrzebach. Cieszyński przypomniał, jakie zasady obowiązują uczestników tych imprez. - Każdy powinien się zastanowić, czy powinien brać udział w weselach. A jeśli, to czy będzie się bawił jak zazwyczaj - powiedział wiceminister.

Polityk opowiadał też o powstającym funduszu medycznym. Ma on opiewać na kwotę 4 miliardów zł każdego roku. W 2020 roku będzie to kwota o połowę mniejsza. To z niego mają pochodzić pieniądze na leczenie dzieci za granicą, które obecnie gromadzi się za pośrednictwem zbiórek.