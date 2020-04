Koronawirus w Polsce. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński mówi o pieniądzach. "Pokaźne środki"

- Jestem przekonany, że wytyczne są racjonalne. Jeśli patrzymy na statystyki, to widzimy, że plan, który przedstawiliśmy, zdaje egzamin. Nie może to być jednak powodem do tego, by nadmiernie szybko zmieniać te decyzje. Wszystkie kolejne plany odmrażania muszą być każdorazowo analizowane pod kątem bezpieczeństwa - powiedział w rozmowie z PR24 Janusz Cieszyński.