Koronawirus w Polsce. Waldemar Kraska ujawnił liczbę nowych przypadków

- Jest rekomendacja Rady Medycznej, aby wydłużać okres między pierwszą, a drugą dawkę szczepionki. To pewnie wejdzie to od przyszłego tygodnia, chcemy aby jak najwięcej ludzi zostało wyszczepionych (...). Oparliśmy się na danych z Izraela: pierwsza dawka zabezpiecza przed ciężkim przebiegiem choroby i hospitalizacji. Trzeba jak największą liczbę populacji trzeba zaszczepić - mówił Waldemar Kraska.

Jesteśmy przygotowani logistycznie do wyszczepienia większości Polaków do czerwca. Powinno być więcej szczepionek w II kwartale, teraz J&J czeka na akceptacje przez Europejską Agencję Leków. Taka decyzja powinna zostać wydana w marcu, my jesteśmy gotowi na skierowanie tego specyfiku do punktu szczepień - dodał polityk.